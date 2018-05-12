Rostov - Ural sahaya çıkıyor

Rostov ve Ural, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Rostov 34 puanla 12. sırada, Ural 37 puanla 9. sırada bulunuyor. Rostov son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ural, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 405. İddaa'da Rostov kazanır 1.40, berabere biter 3.40, Ural kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Rostov önceki hafta Terek mücadelesinde 0-2 kazandı.

Ural ise Kuban Krasnodar maçında 2-0 kazandı.

Rostov, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Rostov, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Ural ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ural, 14 gol atarken 15 gol yedi.