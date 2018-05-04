Rotherham United - Blackpool maçı rakamları

Rotherham United ve Blackpool, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Rotherham United 76 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Blackpool 60 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Rotherham United, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Blackpool, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 376 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rotherham United kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Blackpool sahadan galip ayrılırsa 2.55 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Rotherham United son haftadaki Blackpool müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Blackpool ise Rotherham United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Rotherham United, evinde 14 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 44 gol atıp 23 gol yedi.

Blackpool, dış sahada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blackpool 23 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.