Rotor Volgograd - Khimki maçı rakamları

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Rotor Volgograd, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Khimki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Rotor Volgograd 37 puanla 17. sırada, Khimki 43 puanla 12. sırada bulunuyor. Rotor Volgograd, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Khimki, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 200. İddaa'da Rotor Volgograd kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Khimki kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rotor Volgograd son hafta oynanan Khimki maçında 1-0 kazandı.

Khimki ise Rotor Volgograd maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Rotor Volgograd, 21 gol attı ve 19 gol yedi.

Khimki, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Khimki 13 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.