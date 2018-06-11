Rotterdam Belediye Başkanı'ndan AB Bakanı Çelik'e : 4 bin km öteden ders verme

Hollanda'nın Rotterdam kenti Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'i, "4 bin kilometre öteden" Hollanda'nın iç işlerine karışmakla suçladı.
Aboutalib, göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütüne, Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde domuz çevirme izni vermesine ilişkin eleştirileri yanıtladı.
Fas kökenli Belediye Başkanı, Pazar akşamı katıldığı bir iftar davetinde, "Düşünce özgürlüğü, Pegida'nın mesajından daha önemli" dedi.
Hollanda Anayasası'nın, düşüncenin özgürce ifade edilebilmesini güvence altına aldığını vurgulayan Aboutalib'e göre, "Verilen mesaj ne kadar zehirli olursa olsun, dile getirilebilmeli."
Ahmed Aboutalib, mahkemenin, "protestocular karşı çıktıkları şeyin civarında olmalı' yönündeki kararını anımsatarak, yıllardır kürtaj karşıtlarına, kürtaj kliniği karşısında gösteri izni verildiğini söyledi.
Rotterdam Belediye Başkanı, bu kapsamda Diyanet'e bağlı Laleli Camii'nin çaprazındaki bir noktada Pegida'ya izin verildiğini belirtti.
Aboutalib, Pegida'nın gösterisinin yasaklanması konusundaki talepler karşısında kendisini ilk kez "ahlaki ve dini açıdan baskı altında hissettiğini" dile getirdi.
Rotterdam Belediye Başkanı, "Hatta bu o kadar ileri gitti ki, Türkiye'nin AB Bakanı bana İslami kimliğim konusunda ders vermeye kalktı" diye konuştu.
'Dört bir kilometre öteden ders verme'
Aboutalib, AB Bakanı Ömer Çelik'in, "Bir Müslüman böyle bir gösteriye nasıl izin verebilir" diyerek çok ileri gittiğini söyledi.
Hollanda'nın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Ahmet Aboutalib, Bakan Çelik'e, "4 bin kilometre öteden Rotterdam Belediye Başkanı'na Hollanda yasalarının işleyişi konusunda ders verme" diye seslendi.
Rotterdam'da herkesin görüşünü özgürce ifade edebileceğini söyleyen Aboutalib, Pegida'nın gösterisi öncesi olay yerinde, yasalara aykırı bir söylem olup olmadığını incelemek üzere bir savcının bulunduğunu da açıkladı.
Hollanda'daki Utrecht, Gouda, Arnhem ve Lahey belediyeleri, "Kamu düzeni açısından tehlikeli olduğu gerekçesiyle" Pegida'nın iftar vaktinde cami önünde domuz çevirme eylemi yapmasını yasaklamıştı.
Aşırı sağcıların eylemine sadece ülkenin ikinci büyük kenti olan Rotterdam'ın Belediye Başlanı Aboutalib izin verdi.
Perşembe akşamı domuz çevirme ve mangal partisi için otobüsle Rotterdam'ın güneyindeki Laleli Camii yakınına gelen Pegida üyeleri, yoğun bir protestoyla karşılaştı.
Cami önündeki kalabalığa karşı can güvenliği isteyen aşırı sağcı gruba göre polis, böyle bir şey garanti edemeyeceğini söyledi.
Bunun üzerine Pegida üyeleri camiye 200 metre kala eylemi iptal ederek, otobüsten inmeden geri döndü.
AB Bakanı Ömer Çelik, BBC Türkçe'nin duyurduğu Pegida'ya domuz çevirme izni verilmesi konusunda Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı.
Çelik, Rotterdam Belediye Başkanı Aboutalib'in, Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı yönündeki açıklamasını , "trajedi" olarak değerlendirmişti.
Çelik, Müslüman bir aileden gelen Aboutalib'i, nefret suçuna destek vermekle suçlamıştı.
Aboutalib, Türkiye'de geçen yıl yapılan Anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümeti üyelerinin Rotterdam'da propaganda yapmasına, "kamu düzenini tehdit" gerekçesiyle izin vermemişti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan karayoluyla geldiği Rotterdam'da, Aboutalib'in emriyle Türkiye Başkonsolosluğu'na gitmesine izin verilmemişti.
Bakan Kaya'nın polis nezaretinde sınır dışı edilmesinin ardından Türk yetkililerin en fazla suçladığı isimlerin başında Rotterdam Belediye Başkanı Aboutalib geliyordu.
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