Hollanda'nın Rotterdam kentinde PEGIDA (Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) tarafından bir cami önünde iftar vakti yapılmak istenen domuz mangalına izin veren belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, ırkçılığı “zenginlik” olarak gördüğünü ifade etti.

Gazete Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre Fas kökenli Aboutaleb, Rotterdam’da katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada, “Mesaj ne kadar zehirli olursa olsun verilebilmeli” ifadesini kullandı. PEGIDA’nın Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Laleli Camii önünde yapmak istediği domuz mangal partisinden, cami önünde Türkler, Hollandalılar ve diğer yabancılardan oluşan kalabalığı görünce vazgeçip geri dönmesiyle ilgili olarak Aboutaleb, “Mesajın verilememiş olması zaferden çok hoşgörüsüzlüğün işaretidir. Bazıları tarafından zehirli bulunan mesajların da verilebilmesi, şehrimiz ve demokrasimiz için zenginliktir” diye konuştu.

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