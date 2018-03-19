Route İstanbul'da 60 aya 0 faiz imkanı sunuluyor

Route İstanbul, Özyazıcı İnşaat - Regnum iş birliği ile Ataköy’de yükseliyor. Modern mimarisi ile bölgede prestijli yaşam ve iş projesi olarak konumlanan Route İstanbul’da yatırımcılara bankasız, 60 ay 0 faiz avantajı sunuluyor.



302 rezidans daire ile 20 ticari ünitenin bulunduğu projede avantajlı fiyatlarla daire sahibi olunabiliyor. 1+1 ve 2+1 seçeneklerine sahip rezidans dairelerin yer aldığı projede, dairelerin metrekaresi 8.250 TL’den başlarken, rezidans dairelerin büyüklüğü 75 ile 272 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

E-5 Otoyolu ve yan yol üzerinden direkt ulaşım bağlantısı bulunan Route İstanbul; tramvay, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesinde bulunuyor.



Proje, Atatürk Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi, CNR Expo ve İstanbul Fuar merkezi gibi iş dünyasının önemli merkezlerine komşu konumuyla da dikkat çekiyor. İnşaatın yüzde 85’inin tamamlandığı Route İstanbul’da teslimler Eylül 2018’de planlanıyor.