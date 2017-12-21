İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'u izlediklerini söyledi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Hodgson, "Cenk'i biliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kulübümüz onu izliyor. Ancak iki kulüp arasında bir sözleşme yapıldığını sanmıyorum. Şu anda neler olduğuyla ilgili bir bilgim yok fakat yarın başkan, 'Cenk Tosun'u getirdim' derse şaşırırım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gruptan lider çıkmasında attığı 4 golle pay sahibi olan milli futbolcunun, devre arasında Crystal Palace'a transfer olabileceği öne sürülüyor.

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