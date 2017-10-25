Roy Makaay'dan Fenerbahçeli Janssen'e eleştiri

Hollanda'nın efsane yıldızlarından Roy Makaay, Fenerbahçe’nin golcüsü Janssen için eleştirilerde bulundu...



Makaay, “Milli takımda yeni oyunculara ihtiyaç var ama kendi takımlarında oynayamıyorlar. Örneğin Janssen. Tottenham’da oynayamadı. Fenerbahçe’ye gitti ama yine etkili olamıyor. Milli Takım’da oynamak için hazır değil” dedi.

Vincent Janssen

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Roy Makaay