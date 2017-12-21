Roya Nova'da teslimler 2019, peşinat 2020'de

TAGO Mimarlık, ARED Yapı ve DRS Yapı’nın ortaklığı ile oluşturan marka Roya Nova Rezidans, “Yaşamın yükselen değeri” anlayışıyla satışa sunuluyor.
Roya Nova Rezidans’ın detaylarının aktarıldığı basın toplantısında konuşan Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, projenin her yönüyle sektöre yepyeni bir bakış açısı kazandırdığını vurguladı.
Konuşmasında projenin kâğıt aşamasından başlayarak bugüne kadar geçen süre içerisinde bilinen yöntemlerin aksine farklı bir yol izlediklerinin altını çizen Aykanat, “İlk olarak arazi belirleyerek işe başladık. İkinci aşamada projenin detaylarını oluşturduk. Arazi seçiminde İstanbul Finans Merkezi’nin yatırım değeri açısından getirisi yüksek, hızla değerlenen bir bölgede olması bizi çok heyecanlandırdı. Biz de mimarlık ve mühendislik açısından sahip olduğumuz güçlü donanımımızı bölgeye kazandırmak istedik” dedi.
YATIRIMCILAR VE MİMARLAR AYNI PLATFORMDA
Sektörde ilk kez yatırımcıları ve mimarlarla aynı platformda buluştuklarını kaydeden Aykanat, “Roya Nova Rezidans, ilk büyük markalı konut projemiz olarak sektörde yeni bir açılım kazandırıyor. Projemiz, mimarlarımızın kendi beğenileri ve kalitelerine göre çizilerek yatırımcılarla buluşuyor. Bu nedenle sloganımızı da ‘Yaşamın yükselen değeri’ olarak belirledik.” dedi.
Aykanat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Projemizi kendi kendine yetebilen bir mimari anlayışla inşa ediyoruz. Bu yönüyle ‘yaşam ve yatırımcı dostu’ olarak öne çıkmayı başarıyor. Lansmana çıktığımız ilk günden bu yana projemizin yüzde 40’ının satışını tamamlayarak yatırımcılarımızla kurduğumuz dostluğu pekiştirmeyi başarmış bulunuyoruz.”
AİDATLARIN METREKARESİ 2.5 LİRA OLACAK
Roya Nova Rezidans ile yatırımcıların en çok şikâyet ettiği yüksek aidat rakamlarını minimum düzeye düşürdüklerini vurgulayan Aykanat, “Projemizin sektördeki projelere göre en düşük aidatlara sahip olacağı konusunda iddialıyız. Diğer projelerde metrekare başına ortalama 6-7 liraya uzanan aidatlar, projemizde metrekaresi 2.5 lira olacak” diye konuştu.
2019 TESLİM, 2020'DE PEŞİNAT
Aykanat, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“1+-0, 1+-1 ve 2+-1 tipinde 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşan Roya Nova Rezidans’ta metrekare fiyatları 5 bin 800 TL’den başlıyor. Taksitlerimiz 5 bin TL civarında. 2019’da daireleri teslim edip peşinatı 2020’de alacağız. Anadolu yakasının ulaşım merkezinde yer alan konumu, lokasyon avantajını beraberinde getiriyor. Projemiz, 1. Köprü, 2. Köprü, Sabiha Gökçen Havalimanı gibi noktalara uzanan ulaşım aksının merkezinde, metro istasyonu, otobüs durakları ile Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne yürüme mesafesinde yer alıyor.”
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