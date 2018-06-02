Röya... Azerbaycan’ın en ünlü isimlerinden. Öyle ki ülkesinde bir sanatçıya verilen en büyük paye olan ‘emektar artist’ oldu. Ulaşabileceği daha yüksek bir mevki olmayınca da yüzünü Türkiye’ye dönerek soluğu İstanbul’da aldı. 5 yıl önce geldiği Türkiye’de 5 single çalışmasının yanı sıra Mustafa Ceceli ve Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Şimdi de adını Yıldız Tilbe’nin kariyerinin 25’inci yılı için hazırlanan ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’nda duyduk. Röya, Tilbe’nin şarkılarını seslendiren 39 şarkıcı arasında yabancı tek isim olmasıyla dikkat çekti. Yıllarca bir Yıldız Tilbe şarkısı seslendirme isteğinin meslektaşının özel albümünde ‘Ummadığım Anda’ adlı şarkıyla gerçekleşmesinden dolayı da bir hayli mutlu.



Yıldız Tilbe’nin proje albümüne nasıl dahil oldun?



Yıldız Tilbe ile önceden tanışmış olmayı çok isterdim. Ondan şarkı istemeyi yıllarca arzuladım. Benim için bir şarkı yazmasını hep çok istemişimdir. Polat Yağcı, sağ olsun beni hiçbir zaman kendi sanatçılarından ayırmadı. ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’nda benim de olmamı istemiş. Öylesine mutlu oldum ki. Hep bir Yıldız Tilbe şarkısı seslendirmek istiyordum. Önemli amaçlarımdan biri buydu. Bu amacıma ulaşmış oldum. Bu projede hem heyecanla hem de korkuyla yer aldım.



Neden korktun?



Her gece ‘Acaba şarkıyı doğru söyledim mi?’ diye düşündüm. Sonuçta birçok ünlü ismin arasında yer aldım. Bu albümde herkesin çok önemli emeği ve başarısı var. Benim söylediğim şarkı da biraz dahi olsa ışık saçarsa çok sevinirim. Aldığım tepkilerden şarkıyı hakkıyla seslendirdiğimi anladım. Bu da beni öylesine mutlu etti ki...



‘ÇOK EMEK HARCADIM’



Bu projenin kariyerine nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsun?



Bence çok iyi olacak çünkü şimdiye kadar işim için çok emek harcadım. Bu proje de son derece özel ve güzel bir çalışma. Türkiye’nin en önemli şarkıcılarının da yer aldığı bir çalışmada olmak benim için oldukça önemli. Türkiye’deki müzik sektörünün büyük çalışmalarından birinde yer almak bana şevk verdi. Belki de bu bana Allah’ın bir mükâfatıdır.



Yıldız Tilbe sana ne ifade ediyor?



Bana Azerbaycan’da ‘Sen Yıldız Tilbe gibi bir kadınsın’ derler. Çünkü yavaş bir şarkıyı da oynayarak seslendiririm. Oradaki arkadaşlarım, beni projede görünce ‘Nihayet hayaline ulaştın’ diye aradılar. Ama tam olarak ulaşmadım çünkü yeni bir şarkı almadım. Fakat yine de Yıldız Tilbe’nin şarkısıdır ve bu çok büyük bir şereftir. Sürekli ‘Acaba kendisi, söylediğim şarkıyı dinledi mi, ne diyecek?’ diye düşünüyorum. Bu heyecan beni öldürecek.



Türkiye’de nasıl bir kariyer planın var? Neler planlıyorsun?



Türkiye’de Fidan adında çok yakın bir arkadaşım var. O hep bana inandığını ve Türkiye’de de başarılı olabileceğimi söylüyordu. Ben korkuyordum ama bir gün kalktım ve ‘Yapacağım’ dedim. Tam da boşandığım süreçteydim. Bunun büyük etkisi oldu. Azerbaycan’da önemli bir konumdayım ve bu konumu korumak istiyorum. Sadece kendi ülkemde kalmak beni tatmin etmez. Başka bir ülkede de başarılı olarak ülkemi gururlandırmalıyım. Kendimi başka yerlerde de ifade edebilmeliyim, yeni arayışlar içinde olup yeni heyecanların peşine düşmeliyim. İnsanın doğasında başarılı olduğu yerin dışına çıkmayı istemek vardır. Başarının devamı da ancak bu şekilde elde edilir. Senin Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile yaptığın röportajda okumuştum. ‘Bulunduğu kıyılardan ayrılmaya korkanlar okyanusların ötesindeki kutsal toprakları asla keşfedemezler’ diye özlü bir söz varmış. İşte o söz benim neden Türkiye’de çalışma yapmak istediğimi tam olarak anlatıyor.



"BURADA DA BÜYÜK OLACAĞIM"



Ne yaparsan ‘Başardım’ dersin?



Adım Türkiye’nin önemli isimleriyle yan yana yazılırsa sevinirim. Türkiye, çok büyük sanatçıların olduğu çok büyük bir ülke. Burada da yanımda çok güçlü bir ekip var. Güzel bir noktaya ulaşacağıma eminim.



Dediğin gibi. Türkiye, çok büyük sanatçıların olduğu çok büyük bir ülke. Hangi farklı özelliklerin burada başarılı olmanı sağlar?



Türkiye’de büyük sanatçılar nasıl büyük oluyorlarsa öyle olacağım. Aslında Azerbaycan’da nasılsam burada da öyle olacağım. Samimiyetim elbette burada da devam edecek. Bunun yanı sıra çalışkan olmak, işime ve dinleyenlerime saygılı olmak da başarının diğer önemli kriterleri.



En büyük hayalin nedir?



40-50 yaşlarımda büyük bir stüdyomun olmasını, yetenekli gençlere yol göstermek ve prodüktör olarak büyük projeler yapmak istiyorum.



