Royal Bank of Scotland 259 şubesini kapatıyor

RBS, 2008 yılındaki finansal kriz sırasında hükümetin 45.5 milyar sterlinlik kurtarma operasyonuyla ayakta kalmıştı.

Bankanın halen yüzde 71 hissesi devletin elinde.

Merkezi Edinburgh'da olan banka Mart ayında da 180 şubesini kapatacağını açıklamıştı.

Lloyds Banking Group da Çarşamba günü 49 şubesini kapatacağını duyurdu.

Reuters Ağustos ayında verdiği haberde İngiliz bankalarının bu yıl kapatacağı toplam şube sayısının 762 olacağını bildirmişti.

RBS şube bankacılığı müdürü Jane Howard Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, müşterilerinin binalarda hizmet veren

şubeler yerine, giderek daha fazla mobil ve online sistemlerden yararlandıklarını ve RBS'in de buna yanıt vermesi gerektiğini

söyledi.

RBS çalışanlarını temsil eden United sendikası ise, "Bu açıklamayla bu ülkede bankacılığın çehresi temelli olarak değişecek, 1,000'den fazla çalışan işini kaybedecek ve yüzlerce ana caddede banka kurumu kalmayacak" dedi.

Son açıklanan şube kapatmalarıyla RBS ve bağlı Natwest bankalarının İngiltere, Galler ve İskoçya'da sadece 744 şubesi

kalacak.