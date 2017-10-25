RTÜK iki kanalın lisansını iptal etti

RTÜK Başkanvekili Esat Çıplak'ın başkanlığındaki toplantıda, vatandaşları aldatan, dini istismar eden yayın yapan radyo ve televizyon programları ele alındı.
AA'nın haberine göre; RTÜK bu kapsamda sağlık beyanıyla ürün satışı yapan ve daha önce verilen program-yayın durdurma müeyyidelerini uygulamadığı saptanan Outlet TV adlı kanalın yayın lisansını iptal etti.
Bu karar, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32. maddesinde yer alan "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." düzenlemesi kapsamında alındı.
KOLYE SATIŞI, LİSANS İPTALİ GETİRDİ
RTÜK, benzer bir kararı Bedir TV için aldı. Daha önce program-yayın durdurma cezaları verilen ancak "sağlık beyanıyla dini ibare taşıyan kolye satışı" şeklinde yayınlar yapmayı sürdüren Bedir TV'nin de yayın lisansı iptal edildi.
Üst Kurul ayrıca "ticari iletişim ve tanıtım-tele alışveriş" kurallarına uymadıkları belirlenen YEK TV ile Vizyon Türk TV'ye 10 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uyguladı.
Toplantıda, reklam süresini aşan, çay, bal, bisiklet ile din istismarına dayalı kolye ve "şifre çözücü" iddiasıyla uydu alıcısı satan, telefon, kol saati, arsa, elektronik nargile gibi ürünlerin satışı ve pazarlanmasında yanıltıcı ifadeler kullanan çok sayıda televizyon kanalına da en üst seviye olan yüzde 3 oranında para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
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