RTÜK'te başkanlık seçimi yapılacak

RTÜK Başkanlığı'na 25 Kasım 2015'te seçilen İlhan Yerlikaya'nın iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, Üst Kurul üyeleri yeni başkanı ve başkan vekilini belirlemek üzere bir araya gelecek.

RTÜK'ün cuma günkü toplantısının ana gündem maddelerinden birini başkanlık seçimi oluşturacak. AA'nın haberine göre; Üst Kurul üyeleri, RTÜK'ün yeni başkanı ve başkan vekilini seçmek için oy kullanacak.

HANGİ PARTİDEN KAÇ ÜYE VAR?

AK Parti'den 5, CHP ve MHP kontenjanından da 2'şer olmak üzere 9 üyeden oluşan Üst Kurulda, başkan seçilebilmek için 5 üyenin oyunun alınması gerekiyor.

GÖREV SÜRELERİ İKİ YIL

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36. maddesine göre Üst Kurul başkanı ve başkan vekili, iki yıl süresince bu görevi yürütüyor.

Başkan vekilliğine seçilen Üst Kurul üyelerinin de görev süresi, başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı tutuluyor. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyeleri ise 6 yıl görev yapıyor.