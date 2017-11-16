RTÜK'ten yalanlama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK), istinaf kanun yolu incelemesi devam eden bir dosyada verilen iptal kararının uygulanmasına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberleri yalanladı.
AA'nın haberine göre; RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, istinaf kanun yolu incelemesi devam etmekte olan bir dosyada verilen iptal kararına ilişkin, "itiraz sonucu beklenmeden ödeme yapıldığı" yönünde bir iddia gündeme getirildiği belirtildi.
Haberlerde adı geçen Sevriye Verbay'ın da aralarında bulunduğu 29 kişinin Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu şüphesiyle 21 Temmuz 2016'da görevlerinden uzaklaştırıldığı, 1 Eylül 2016'da ise yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı belirtildi.
Uygulanmak zorunda kalınan iptal kararının, adı geçen kişinin kamu görevinden çıkarıldığı tarihten önce eksik ödenen mali ve sosyal haklarının iadesine ilişkin olduğu ve söz konusu haberlerde bahsedildiği gibi herhangi bir tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üst Kurulumuzda görev yapan uzman unvanlı meslek personelinin mali ve sosyal hakları 6704 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, anılan Kanun'a uygun olarak ödenmeye başlanılmıştır. Ancak, söz konusu personelden 54 kişi mali ve sosyal haklarının 15 Ocak 2012 tarihinden önce aynı göreve başlayan diğer Üst Kurul uzman yardımcıları ile eşitlenmesi istemi ve yoksun kalınan mali, sosyal hak ve yardımların yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde davalar açmıştır. Açılan davalar neticesinde; adı geçen şahıs da dahil olmak üzere, 32 kişi hakkında yoksun kalınan mali ve sosyal hakların ilgililere ödenmesi yönünde iptal kararları verilmiştir. Bu personelden büyük çoğunluğu terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla herhangi bir irtibatı bulunmadığından, görevlerinin başındadır.
Yargı kararlarının uygulanma zorunluluğuna binaen yapılmak zorunda kalınan işleme başka bir anlam yüklenmeye çalışılmamalıdır."
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