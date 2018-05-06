Rubin Kazan - Dinamo Ufa rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Rubin Kazan ile Dinamo Ufa, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Rubin Kazan 36 puanla 10. sırada, Dinamo Ufa 39 puanla 6. sırada bulunuyor. Rubin Kazan son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dinamo Ufa, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 628 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rubin Kazan kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Dinamo Ufa sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Rubin Kazan son haftadaki Amkar Perm müsabasında 1-2 kazandı.

Dinamo Ufa, Ural karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Rubin Kazan, 19 gol attı ve 13 gol yedi.

Dinamo Ufa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Dinamo Ufa, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.