Rudes - Cibalia Vinkovci maç önü

Hırvatistan 1.HNL maçında Rudes ile Cibalia Vinkovci, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Rudes 27 puanla 8. sırada, Cibalia Vinkovci 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Rudes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cibalia Vinkovci son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 568 kodlu maçı oynayanlar; Rudes galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Cibalia Vinkovci galibiyet oranı 3.10.

Rudes önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 1-2 yenildi.

Cibalia Vinkovci ise NK Osijek maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Rudes, 16 gol attı ve 22 gol yedi.

Cibalia Vinkovci, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cibalia Vinkovci 12 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.