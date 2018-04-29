Rudes - Cibalia Vinkovci maç önü

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Rudes, 29 Nisan 2018 Pazar günü Cibalia Vinkovci takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Rudes 27 puanla 8. sırada, Cibalia Vinkovci 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Rudes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cibalia Vinkovci, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 568 kodlu maçı oynayanlar; Rudes galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Cibalia Vinkovci galibiyet oranı 3.10.

Rudes önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 1-2 yenildi.

Cibalia Vinkovci, NK Osijek karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Rudes, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 22 gol yedi.

Cibalia Vinkovci, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cibalia Vinkovci 12 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.