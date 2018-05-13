Rudes - Dinamo Zagreb maçı rakamları

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Rudes, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Dinamo Zagreb takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Rudes 36 puanla 8. sırada, Dinamo Zagreb 70 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Rudes, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dinamo Zagreb, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 604 kodlu maçı oynayanlar; Rudes galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dinamo Zagreb galibiyet oranı 0.00.

Rudes son hafta oynanan Slaven Koprivnica maçında 2-0 kazandı.

Dinamo Zagreb ise Lokomotiva Zagreb maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Rudes, 23 gol attı ve 25 gol yedi.

Dinamo Zagreb ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Zagreb, 34 gol atarken 19 gol yedi.