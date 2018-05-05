Rudes - Hajduk Split sahaya çıkıyor

Rudes ve Hajduk Split, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Rudes 30 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Hajduk Split 62 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Rudes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hajduk Split, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 506. İddaa'da Rudes kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Hajduk Split kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rudes önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 1-2 yenildi.

Hajduk Split ise Istra 1961 Pula maçında 1-3 kazandı.

Rudes, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 24 gol yedi.

Hajduk Split, dış sahada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hajduk Split 32 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.