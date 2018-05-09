Rudes - Slaven Koprivnica sahaya çıkıyor

Rudes ve Slaven Koprivnica, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 33 puanlı Rudes 8. sırada bulunuyor, Slaven Koprivnica 37 puana sahip ve 7. sırada. Rudes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Slaven Koprivnica, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 550 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rudes kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Slaven Koprivnica sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Rudes önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 1-2 yenildi.

Slaven Koprivnica, Rudes karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Rudes, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 25 gol yedi.

Slaven Koprivnica, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slaven Koprivnica 10 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.