Rudi Garcia Konyaspor maçı açıklamaları

Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Şansımızı son haftaya bırakmak istemiyoruz. Kazanıp işimizi garantiye almak istiyoruz." dedi.

Garcia, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, grupta şu an ikinci sırada olduklarını ve bunu korumak için de bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Konya'ya beraberlik için gelmediklerini aktaran Garcia, "Kazanmak istiyoruz. Şansımızı son haftaya bırakmak istemiyoruz. Kazanıp işimizi garantiye almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'la en son yaptıkları karşılaşmadan bu yana en önemli değişikliğin rakiplerinin teknik direktörünün değişmesi olduğunu dile getiren Garcia, "Konyaspor'un yarınki maçta en önemli avantajı, sahalarında taraftarlarının önünde oynamaları. Konyaspor kaliteli bir ekibe sahip. Ancak biz de kazanmak için gerekeni yapacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Konya'da antrenman yapmadan sahaya çıkacaksınız, bunun nedeni nedir?" şeklindeki sorusuna Garcia, "Daha önceki iki maçta da antrenman yapmadık. Fransa'da çok yeni statlar var ve biz onlara gittiğimizde de antrenman yapmıyoruz." diye yanıt verdi.

GERMAIN: HER MAÇA KAZANMA ARZUSUYLA ÇIKIYORUZ

Futbolcu Valere Germain ise son dönemlerde maçlarda gol atamadığını ancak kendini geliştireceğini söyledi.

Oynaya oynaya gol bulacağını vurgulayan Germain, "Son dönemlerde gol atamadığım için bu özelliğimi unutmuş sayılmam. İlerleyen günlerde kendimi daha iyi göstereceğim. Biz her maça kazanma arzusuyla çıkıyoruz. Gol atmak istiyoruz. Bunu da yarın gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

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