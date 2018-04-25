İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tebriz'in İslam dünyasının turizm başkenti olarak seçilmesi nedeniyle düzenlenen Tebriz 2018 açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.
Ruhani açıklamasında Ortadoğu'ya değinerek, "İslam dünyasının en hassas noktası olan bölgemize bir bakın. Birçok sorun ile karşı karşıyayız. Yaralı bir Yemen, henüz acısı dinmeyen bir Irak, yıkılmış bir Suriye ve birçok sorunla karşı karşıya olan Afganistan ve Kuzey Afrika" dedi. Filistin meselesine ilişkin Ruhani, "Bazıları Ortadoğu için Beyaz Saray'ın karar alması gerektiğini düşünüyor veya işgalci ve zalim bir rejimin bazı bölge halklarının kontrolünü her zaman elinde tutabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.
"ABD ve bazı batı ülkelerinin Arap dünyasının kaynaklarında gözü var" diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şunları kaydetti:
"Neyin peşindesiniz? Bölgemizde yerin altındaki petrolün peşindesiniz. Sizin bazı bölge ülkelerinin yüzlerce milyarlık hesaplarında gözünüz var. Bölgemizdeki petrol ve para dolu hesaplar sizin aklınızı yitirmiş ve her gün yaptığınız açıklamalarla bölge halklarına, yeni asrın halklarına saygısızlık yapıyorsunuz. Siz başkalarının kaynaklarından yararlanıyorsunuz ve sizin ordu ve silahlı güçleriniz hırsızlık yapabilmek için kaynak arıyor."
Bölgenin güvenlik durumunu da ele alan Ruhani, "Yabancılar bizim bölgemize bir güvenlik getirmemiştir. Afganistan'ın durumu, kara ve havadan Irak'a yapılan saldırılar, terörizmin bölgemizde güçlenmesi, Suudi Arabistan'ın eline geçen bombalar ve savaş uçakları, bölgemizde yabancıların varlığı sonucunda gerçekleşmiştir" diye konuştu.
Ruhani, İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmaya ilişkin, "İran söz konusu nükleer anlaşma sayesinde, dünyaya ABD ve İsrail'in onlarca yıl İran'a karşı iftiralar attığını, yalanlar söylediğini kanıtlamıştır. Biz nükleer anlaşma sayesinde İran milletinin doğruluğunu bir daha kanıtladık ancak siz söz konusu anlaşmanın geleceğiyle ilgili karar almadan önce, geçmişi ile ilgili neler yaptığınızı söylemeniz gerekiyor. Sizin tek yaptığınız verdiğiniz sözleri tutmamak" şeklinde konuştu.
Donald Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili sözlerine "Nükleer anlaşma kötü bir anlaşma ise peki neden imzaladınız?" diyerek sert tepki gösteren Ruhani, şöyle devam etti: "Sizden önceki yetkililer bunu anlayamamış mıydı? Siyaset, hukuk ve uluslararası anlaşmalardan bir şey anlamıyorsunuz, kuleler inşa eden bir tacirsiniz, dolayısıyla nasıl dünyayı ilgilendiren konulara ilişkin karar alacaksınız? Neyin peşindesiniz? Yoksa İran ve bölge milletlerini mi tehdit etmeye çalışıyorsunuz? Günümüz dünyasının sorunu, kendi sözleri ve kararlarının boyutlarını anlayamayan siyasetçiler ile karşı karşıya olması."
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