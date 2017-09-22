Ruhani'den ABD'ye: Kimseden izin almayacağız

ABD Kongresi'nden İran için peş peşe gelen yaptırım kararları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarından sonra bir açıklama da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi.

Tahran'da askeri bir geçit töreninde konuşan Ruhani, İran'ın füze kapasitesini güçlendireceğini ve bunun için hiçbir ülkeden izin almayacağını belirtti.

Ruhani, "Caydırıcı askeri gücümüzü arttıracağız. Füze kapasitemizi güçlendireceğiz. Ülkemizi savunmak için kimseden izin almayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füze çalışmalarını eleştirmiş, ABD Kongresi ise füze çalışmalarıyla ilgisi olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulama kararı almıştı. Trump, geçtiğimiz günlerde İran ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili kararını verdiğini ancak bunu daha sonra açıklayacağını belirtmişti.