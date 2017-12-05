Ruhani'den Müslümanlara çağrı: Dikkatli olun!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, Müslümanları bazı ülkelerin bölgede İsrail ile kurduğu ilişkilerdeki komploya karşı dikkatli olmaya çağırdı.



Devlet televizyonunun yayınladığı metinde ise, "Bölgedeki bazı İslam ülkelerinin utanmadan Siyonist rejime yakın olma durumu açığa çıktı" ifadelerine yer verildi.



Ruhani'nin, "Eminim ki dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bu hatalı planın meyve vermesine izin vermezler" sözlerinin de altı çizildi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da dün akşam Beşşar Esad rejimine ait ve İran destekli militanlar tarafından da kullanılan askeri noktayı vurdu.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları dün akşam füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda, Şam kırsalındaki Cemraya'de askeri üsse çevirilen Bilimsel Araştırma Merkezi'ni hedef aldı.

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