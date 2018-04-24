Ruhani'den Trump'a uyarı: Ciddi sonuçlarla yüzleşirsin

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015 yapılan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönündeki sinyaller artarken, İran'dan ABD yönetimine bir uyarı geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından yapılan açıklamada, "Beyaz Saray'dakilere söylüyorum. Eğer taahhütlerini yerine getirmezlerse İran hükümeti tepki gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Ruhani, "Eğer birileri anlaşmaya ihanet ederse, ciddi sonuçlarla yüzleşeceğini bilmeli" dedi.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya) arasında 2015'te imzalanan anlaşmayla İran'ın nükleer programı kısıtlanmış ve karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımlar hafifletilmişti.

Nükleer anlaşmasının İran'ın güçlenmesine neden olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın iptal edilmesini seçim vaadi olarak kullanmış, göreve geldikten sonra da anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde sinyaller vermişti.

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