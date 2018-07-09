Ruhsar Pekcan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemininin ardından akşam Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede 12 yeni isim dikkat çekerken 2 kadın bakan yer aldı. Bunlardan biri de Ruhsar Pekcan... Pekcan, yeni kabinede Ticaret Bakanı olarak göreve başladı. Peki, Ruhsar Pekcan kimdir? Ruhsar Pekcan kaç yaşında ve nereli? İşte Ruhsar Pekcan hakkında merak edilenler...

RUHSAR PEKCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ruhsar Pekcan, 1958 yılında Manisa-Demirci'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içmesuyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü’dür.

Üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Halen DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesidir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği yapmıştır. IWEC 2012 Ödülü sahibidir. IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.

1958 yılında doğan Pekcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakultesi mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yaptı.