Rulo börek 3 temel malzemeden oluşur. Yapımı yaklaşık yarım saatinizi alır. Tarifimizde fırında rulo böreği anlattık ama fırına vermeden (üzerine yumurta ve çörek otu serpmeden) direkt olarak kızartabilirsiniz. Hatta dilerseniz poşetleyip buzluğa kaldırabilir ve gerektiğinde kızartabilirsiniz. Ayrıca peynirli börek sevmiyorsanız sevdiğiniz iç harçla (patates ya da ıspanağı haşlayarak) aynı böreği yapabilirsiniz.

RULO BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

Yarım kilo hazır yufka

1 yemek tabağı karışık peynir

6-7 dal maydanoz 2 kaşık sıvıyağ

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl yapılır?

Hazır yufkaları üçgen şekil alacak şekilde 8 parçaya bölün. Elinizde uzun üçgen parçalar kalacak. Karışık peynirinizi ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Böldüğünüz yufkaya biraz sıvı yağ gezdirip yufkanızın büyük kısmına iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine rulo halindeki börekleri dizin ve üzerine yumurta sarısı ile çörek otu dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Üzeri kızatmış börekleriniz servise hazır. Afiyet olsun...

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