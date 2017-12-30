İstanbul Rumelifeneri açıklarında Aralık 2014’te yaşanan faciada, içinde 42 Afgan göçmeni taşıyan tekne battı ve sadece 6 kişi kurtarılabildi.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, aralarında çocukların da olduğu 27 kişinin cesedinin çıkarıldığı faciadan 2 ay sonra balıkçı ağlarına tanınmaz halde bir ceset takıldı. Savcılık, bulunamayan 9 kişiden birine ait olduğunu düşündüğü cesedin kimliğinin tespiti için DNA incelemesi istedi. Afganistan Konsolosluğu, cesedi bulunamayan 9 kişiden 6’sının Mohammad Samir Shams, Shirbaz, Feridun Rahmani, Gul Ahmad, Zahra, Hadi Madahi olduğunu bildirdi. Diğer üç kişinin ise kim olduğu belirlenemedi. Savcılığın talebi üzerine Interpol’den siyah bülten çıkarıldı. Olayın üzerinden geçen zaman zarfında kimliği tespit edilemeyen cesedin birinci derece yakınlarına Interpol aracılığıyla ulaşılacak.

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