Latovlevici maskesiz oynayabilecek

Ve Latovlevici nihayet maskeden kurtuldu...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Cimbom’a transfer olduğundan bu yana yüzünde korumayla oynayan Latovlevici artık maskeden tamamen kurtuldu. Başarılı oyuncunun yüzündeki kırıkların iyileştiği ve milli takım arasından sonra oynanacak maçlardan itibaren artık maske takmayacağı öğrenildi.

Iasmin Latovlevici, Galatasaray formasıyla ligde 3 maça çıktı.

Iasmin Latovlevici

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