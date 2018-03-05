13. Uluslararası Antalya Runatolia Maratonu Fetih Koşusu, 26 ülkeden 8 bin 280 atletin katılımıyla gerçekleşti. Profesyonel sporcuların da yer aldığı maratonu çok sayıda sporsever izledi. Yarışta tekerlekli sandalye ile katılanlar ve bebekleriyle koşanlar dikkat çekti. Maratonu erkeklerde 2:33.12 saniyeyle Murat Kurtak kazandı. Kadınlarda ise zafer 2:49.8’lik derecesiyle Rus Olesya Nurgalieva’nın oldu. 21 kilometre yarı maratonda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Nevin Şahin, 10 kilometrelik koşuda erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, kadınlarda Tuğba Güvenç birinci oldu. Vali Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Uzunkaya, Başsavcı Solmaz, Başkan Türel ile eşi Ebru Türel 10 kilometre koşusunda yarıştı. Öte yandan yarışta 42 kilometrelik maratonda yer alan Volkan Yıldız da iple atlayarak koşusunu tamamlayıp dünya rekoru denemesi yaptı. Koşuda düşmeden, ipe takılmadan ve su içmeden 3 saat 29 dakika 54 saniyede bitiş çizgisine ulaşan Volkan, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefledi.

HABERTÜRK SPOR | MURAT AĞCA