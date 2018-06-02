Yurtdışında doğup büyüyen Yasemin allen, oyunculuğa türkiye’de başlamış ancak sektörün kendine has kurallarına ayak uyduramamıştı. Kariyerine yurtdışında devam etme kararı alan oyuncu, 53 ülkede yayınlanan ‘Strike Back’ dizisinin ana kadrosuna dahil oldu.



Warren Brown, Daniel macPherson ve Alin Sumarwata gibi isimlerin rol aldığı dizide Allen, gizemli ve tehlikeli rus ajanı Katrina Zarkova karakterine hayat verecek. Çekimleri Malezya’da başlayan ve ekim ayına kadar devam edecek dizi için ünlü oyuncu Rusça dersi aldı.



KİLİT BİR ROLDE



‘Strike Back’, eski bir SAS komandosu ile gizli haberalma servisinde yer alan bir görevlinin maceralarını konu alıyor. Allen’ın dahil olduğu altıncı sezonda, bir Rus bombardıman uçağı Güney Çin Denizi’ne düşünce ekip olayı araştırmaya gönderilecek.

Malezya polisiyle ortak çalışan ekibin yolu Allen’ın canlandırdığı kilit roldeki Katrina ile kesişecek.



Bir süredir Los Angeles ve Londra arasında mekik dokuyan Allen, dizinin kadrosuna dahil olduğunu Instagram’da yaptığı bu paylaşımla duyurdu.