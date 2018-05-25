İngiltere’de babası eski Rus ajanı Sergey Skripal ile sinir gazıyla zehirlenen Yulia Skripal, olayın ardından ilk kez açıklama yaptı ve “Gelecekte ülkeme geri dönmeyi umuyorum” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 9 Nisan’da hastaneden taburcu olan Skripal, İngiliz hükümetinin koruması altında olduğunu belirtti. Rusça verdiği röportajda Rus diplomatlara yardımlarından dolayı teşekkür eden Skripal, “Şansımız varmış, bu suikast girişiminden sağ salim çıktık. İyileşmemiz çok zordu. Tamamen iyileşene kadar babama yardım etmek istiyorum. Hayatım tersine döndü ve şu anda hem fiziksel hem de duygusal olarak inanılmaz değişikliklere uğrayan hayatımla baş etmeye çalışıyorum” diye konuştu. Sergey ve Yulia Skripal, İngiltere’nin Salisbury kentinde 4 Mart 2018’de sinir gazıyla zehirlenmelerinin ardından bir bankta bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuştu.

Olayın ardından İngiltere Rusya’yı sorumlu tutmuş, iki ülke arasında diplomatik kriz patlak vermişti

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER