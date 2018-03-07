Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley ile İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dame Sally Davies, olaya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili gazetecileri bilgilendirdi. Olayın "cinayete teşebbüs olarak ele alındığını" belirten Rowley, baba-kızın maruz kaldığı maddenin sinir sistemini etkileyen bir kimyasal olduğunu söyledi.

Söz konusu maddenin adını açıklamayan Rowley, soruşturma kapsamında İngiltere Kamu Sağlığı (PHE) uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını aktardı.

Olay yerindeki çalışmaların birkaç gün sürmesinin beklendiğini ifade eden Rowley, pazar öğleden sonra olayın gerçekleştiği Salisbury kent merkezini ziyaret edenler ile görgü tanıklarına, yetkililerle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Davies de baba-kızın bulunduğu bölgelerin kordon altında tutulmaya devam edileceğini belirterek, kamu sağlığına yönelik herhangi bir riskin düşük seviyede olduğunun altını çizdi.

YOĞUN BAKIMDALAR

Bu arada olay yerine ilk ulaşan polis memurunun da yoğun bakımda tedavisine devam edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere'nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın hastanede yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.

İngiliz polisi baba-kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı konuşmada, olayda herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde "güçlü" karşılık vereceklerini söylemişti.

Rus yetkililer de olay hakkında İngiltere'den resmi açıklama talebinde bulunduklarını belirterek, "İngiliz yetkililer ve emniyet güçleri derhal duruma müdahale ederek Rusya’nın şeytan gibi gösterilmesine yönelik girişimlerin önüne geçmelidirler." vurgusu yapmışlardı.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Skripal, 2010'da ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

ESKİ RUS AJANI LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere'nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

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