Rus ajansı: Türkiye ile Rusya ikinci parti S-400'ler için masaya oturacak

S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşan Türkiye ve Rusya'nın ikinci parti alım için yeniden masaya oturacakları iddia edildi.

Rusya merkezli TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 2020'de ilk parti S-400'lerin teslimatı tamamlandıktan sonra Türkiye ve Rusya 2021'de bir kez daha S-400'ler için masaya oturacak. 2021'deki teslimat için imzalanacak sözleşmenin bir öncekiyle büyük oranda benzer olacağı ifade edildi.

Haberde, yeni kontratta S-400 sistemlerinin kritik önemde olmayan bazı parçalarının Türk firmalar tarafından üretilmesi şartının olacağı öne sürüldü.

TASS'ın ulaştığı Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi ve Rosoboronexport konuyla ilgili sorular karşısında yorum yapmadı.

Rusya ve Türkiye arasında S-400 sistemlerine ilişkin ilk görüşmeyle ilgili haberler ilk olarak Kasım 2016'da gündeme gelmişti. Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yla S-400'ler için kontrat imzalandığı duyurmuştu.

Rusya devlet kuruluşu Rostek'in başkanı Sergey Chemezov ilk parti teslimatın Mart 2020'de başlayacağını açıklamıştı.

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