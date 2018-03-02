Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine Doğu Guta'da sivil kayıpların önlenmesi ve insanların kaçabilmesi için 30 gün sürmesi talep edilen ateşkese Beşar Esad rejimi uymamış, saldırılarına devam etmişti.

Bu sabah Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarda Suriye ordu birlikleriyle Doğu Guta'ya gelen Rus askerleri, kontrol noktalarında Beşar Esad ve Vladimir Putin posterleri önünde görüntülendi.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Esad rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Siviller, karanlık, ısıtılamayan, gıda bulunmayan sığınaklara indi.

Süren saldırılar ve son haftalardaki artan şiddet nedeniyle, sivillerin büyük bölümü halen sığınaklardan çıkmaya korkuyor.

Doğu Guta'da bulunan gerginliği azaltma bölgesinden sorumlu Rus General Viktor Pankov, Doğu Guta'da Vafidin civarında açılan insani koridora yapılan top atışları nedeniyle sivillerin bölgeyi terk edemedikleri yönünde açıklamada bulunmuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER