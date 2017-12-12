Şoygu yaptığı açıklamada, "Rus askerler Suriye'den dönmeye başladılar. Kesin dönüş tarihi duruma göre belirlenecek" dedi.



Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Hmeymim hava üssünü ziyaret etti ve Rus askerin Suriye'den çekilme talimatını verdi.

Suriye ordusuna 2015'ten bu yana destek veren Rusya, ülkedeki hava operasyonlarını Hmeymim üssünden yönetiyor.

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