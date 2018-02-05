Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardında, düşen uçağın pilotuna ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Russia Today'de(RT) de yer alan görüntülerde silahlı muhaliflerin, Rus pilotun etrafını sardıkları görülüyor. Silah seslerinin ardından, bir patlama ve siyah bir duman gözüküyor.

RT'nin haberinde, pilotun Rusça olarak 'Bizim çocuklar için' diye bağırdığı belirtildi.

Öte yandan Rusya merkezli bir diğer yayın organı olan Kommersant'ta yer alan, 'Uçaktan atlayan pilot karada savaştı' başlıklı haberde de benzer bilgilere yer verildi.

Gazete pilotun üzerinde tabanca ve el bombası olduğunu ve esir düşmemek için çatışmaya girdiğini belirtti. Gazetenin haberinde isminin Roman Filippov olduğu açıklanan Rus pilotun naaşının beklenenden kısa süre içerisinde alınabileceğini ifade edildi.

Uçağın vurulduğu sırada keşif uçuşu yaptığı ve 4 kilometre yüksekten uçtuğu belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER