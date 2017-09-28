Rus basınında Putin'in Türkiye ziyareti: 'IKBY'deki bağımsızlık referandumu Rusya'ya yarayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlıyor. Erdoğan ve Putin akşam yemeği yiyecek, ikili bir görüşme yapacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Rus medyası, Putin'in Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Pazartesi günü düzenlediği ve yüzde 92 "Evet" oyu çıkan referandum sonrası yapacağı ziyarete geniş yer ayırdı.
Rus medyasında ziyarete ilişkin yer alan haberlerde de referandum gündemine özellikle değiniliyor.
Moskova'da günlük olarak yayınlanan Moskovsky Komsomolets gazetesinde yer alan Elena Yegorova imzalı 'Putin'in Türk akşam yemeği' başlıklı makalede, yemeğin "menüsünde" Suriye'nin İdlib eyaletindeki çatışmasızlık bölgeleri, S-400 füzeleri ve "Kürdistan bağımsızlık referandumu" olduğu yazılıyor.
Yegorova'ya göre Vladimir Putin'in referandumun sonrası oluşan kavga ortamına katılmak için bir sebebi olmadığı gibi bu referandum petrol fiyatları ve silah arzı açısından Rusya ekonomisine katkı dahi yapacak.
Elena Yegorova, 2014 yılındaki Kırım referandumunu da hatırlatarak, Kremlin'in "Kürdistan referandumunu kınamasının garip olacağını" yazdı.
'Ankara IKBY'ye karşı sert yaptırımlar uygulamaya hazır değil'
İş çevrelerinin yakından izlediği Kommersant gazetesinde görüşleri yayınlanan Stanislav Ivanov'a göre, referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma gibi bir sonucu olmayacak.
Haberde görüşlerine yer verilen Timur Akhmetov isimli uzmana göre, Türkiye, Iraklı Kürtler'e karşı en sert pozisyonu almış gibi görünse de bunu benzer sertlikte bir adım takip etmeyecek.
Akhmetov'a göre Ankara henüz IKBY yönetimine karşı sert yaptırımlar uygulamaya hazır değil, kullandığı dilin arkasında ise milliyetçi damara oynamak yatıyor.
Nezavisimaya gazetesinde görüşlerine yer verilen, araştırmacı Kirill Vertyayev ise "Türkiye ekonomik yaptırımlar açıklasa bile bunlar göstermelik olacak. Irak Kürdistan'ın da büyük yatırımları olan Türk iş dünyası, böylesine büyük bir pazarı kaybetmek istemeyecektir" diyor.
- Reuters: Irak, Türkiye ile ham petrol ihracatı konusunda anlaştı
- Iraklı Kürtlerin referandumunda bağımsızlığa destek yüzde 92 çıktı
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