Rus basınında Soçi zirvesi: 'Esad iktidarda kalmayı garantilendi'

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla Karadeniz kıyısındaki Soçi'de gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü zirve, Rus ve İran basınında geniş şekilde ele alındı.
Günlük olarak yayımlanan Nezavisimaya gazetesinde zirveyi ele alan İgor Subbotin, Suriye'de savaş sonrası düzenin zirveye katılan üç ülke tarafından şekillendirileceğini yazarak, ABD'nin politik duruşu için ise "belirsiz" ifadesini kullandı.
Subbotin, "Suriye anlaşmasında ABD geride bırakıldı" başlıklı makalede bu duruma dikkat çekerek, "Rus-Türk-İran ittifakının dışında kalan ve eğer çıkarları tehlikeye girerse sert tepki verebilecek aktörlerin de dışlanmamasının önemli olduğunu" yazdı.
RBC gazetesi ise üçlü zirvede Suriye lideri Beşar Esad'ın geleceği ile ilgili değerlendirme yapılmamasına dikkat çekti. Gazeteye değerlendirmede bulunan isimlerden Leonid Isayev, Esad'ın iktidarda kalmasının garantilendiği yorumunu yaptı.
Isayev, "Esad kimin yardımıyla kazanmış olursa olsun, sonunda kazandı. Bu andan sonra onu taviz vermeye ikna etmek oldukça zor olacak. Moskova'nın Esad üzerindeki nüfuzu da eğer yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetse dahi sınırlı. Rusya bu durumda dahi ona olan desteğini kesmez" dedi.
Kommersant gazetesinde Andrei Kolesnikov imzalı haberde ise üçlü zirvede Putin'in, ABD ve ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine ilişkin bir kelime sarf etmemesine dikkat çekti.
Kolesnikov, Suriye'de yalnızca "IŞİD'in değil ABD'nin hedeflerinin de yenildiği" değerlendirmesini yaptı. Kürtler konusunun ise Rusya ile Türkiye arasında çözümsüz olmaya devam ettiğini yazdı.
Soçi'deki üçlü zirve İran medyasında da politik haberlerde ana gündem maddesi olarak ele alındı.
Arman-e Emruz gazetesinde yer alan haberde, Soçi görüşmeleri, "İran, Türkiye ve Rusya arasında, teröre karşı, stratejik müttefiklik manifestosu" olarak tanımlandı.
Ebtekar gazetesi de zirveyi "istikar üçgeni" olarak tanımladı.
Javan gazetesi ise Soçi görüşmelerinin, "ABD olmadan bölgesel bir düzen kurmak amacına adandığını" yazdı.
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