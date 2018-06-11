2018 Dünya Kupası hazırlıkları Rusya’da her anlamda devam ediyor. Sadece sportif konular değil; Rus yetkililer, misafirlerin turnuvadan memnun kalması için her detayı düşünüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Rus görevliler, Dünya Kupası için ülkeye gelecek yabancı misafirlere sıcak bir karşılama sunmak amacıyla havalimanı ve metrolarda çalışanlara gülümseme dersleri verildiğini açıkladı. Ruslar’ın günlük hayatta gülmelerinin garip karşılandığı ifade edildi.

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