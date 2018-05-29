Ailesi Dağıstan'da bulunan ve ip cambazlarının yaşadığı Tsovrkra köyünden olan, Rasul Abakarov ilginç ve tehlikeli bir gösteriye imza attı.

İHA'nın haberine göre dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin Beyaz Geceler kitabına konu olan Saray Köprüsü'nde gerçekleşen gösteride Abakarov, ip üzerinde yürüdü.

TAM 260 METRE

Gece yarısı yüksek tekne ve gemilerin geçişi için açılan köprüye giden Rasul Abakarov, 260 metre uzunluğundaki köprü açılınca arkadaşlarının yardımıyla köprüye ip çekti.

Petersburg'da doğup büyüyen Abakarov, meraklıların bakışları arasında ip üzerinde yürüyüşe başladı.

Korku dolu anlar yaşanan gösteri başarıyla sonlanınca izleyenler rahat nefes aldı.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Sosyal medyada yayınlanan gösteri görüntüleri en çok izlenenler arasına girdi.

Rasul Abakarov Moskova ve Grozni’deki köprülerde daha büyük gösteriler gerçekleştirmek istediğini, bu gösteriyi St. Petersburg şehrinin kuruluşunun 315'inci yılı nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.

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