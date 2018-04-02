Ardahan'da 2017 yılının Nisan ayında bir inşaat kazısı sırasında bulunan tabut içindeki cesedin ilk etapta Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilmiş ve yapılan bilimsel araştırma sonrası Polonya asıllı Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşılmıştı. Fakat daha sonra ne Rus ne de Polonyalı yetkililer tarafından resmi talep olmayınca Rus General'in naaşı sahipsiz kaldı.
İHA'nın haberine göre, Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında temel kazısı sırasında üzerinde haç işareti olan bir tabuta rastlanması sonucu ortaya çıkan ve daha sonra Kars Müzesi'ne götürülerek koruma altına alınan Rus General'in naaşı ilgili bugüne kadar henüz karar verilemedi. Türkiye ile Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize de yol açan naaşın ne olacağı merak konusu.
"BİR YILDIR DEPODA BEKLETİLİYOR"
Mezarın bulunduğu alanın sahibi Nurbay Yılmaz, Rus General'e kimsenin sahip çıkmadığını ve bugüne kadar yapılan yazışmalardan sonuç alamadığını söyledi.
Yılmaz, "Bugüne kadar bütün birimlere dilekçe vermeme rağmen hiçbir birimden olumlu yanıt alamadım. Ne Rusya sahip çıkıyor ne de Polonya asıllı olduğu için Polonya sahip çıkıyor, ne de Türkiye sahip çıkıyor. Yaklaşık bir yıldır bu naaş Kars Müzesi'nde depoda bekletiliyor. Şuraya gömeceğiz, buraya defnedeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak deyip geçiştiriyorlar ama hiçbir ülke buna sahip çıkmıyor. Naaşın bulunduğu alanı da defineciler tarumar etmişler ve kışın da burada köpekler yuva yapmıştı ve köpekler kalıyordu. Bir generalin mezarında köpekler mi barındırılır, böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir Rusya, nasıl bir ülke ve nasıl bir anlaşma? Yani bir ülke generaline sahip çıkmıyor ise o ülkede hiçbir şey yoktur demektir" dedi.
Yaklaşık bir yıl önce kendilerine ait inşaat alanına devlet tarafından el konulduğunu söyleyen inşaat sahibi Nurbay Yılmaz, inşaat alanında toprak kaymalarının meydana geldiğini ve bunun sonucunda da çevrede bulunan binaların zarar gördüğünü söyledi.
Yılmaz, ’’25 Nisan 2017 yılında inşaat kazısına başladık. İnşaat kazısı esnasında Rus General'in naaşı çıktı. Rus General'in naaşının burada çıkmasıyla inşaat kazısı durduruldu ve İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından devlet buraya el koydu. O günden bugüne aradan bir yıl geçti ve bu süre içerisinde hiçbir kurum burayla ilgilenmedi. Ve burayla ilgili henüz bir karar verilemedi. Burası bir yerleşim alanı ve çevresinde binalar var. Yağmur yağması sonucu zamanla toprak kayması meydana geliyor ve çevredeki binaların temellerine ve inşaat alanının yanından geçen yola da zarar veriyor. Toprak kayması sonucu etraftaki istinat duvarları da yıkılmış ve ilerleyen günlerde burada meydana gelecek bir tehlike ve riskten dolayı da yetkilileri suçlayacağım ve bunun sorumluluğunu da kabul etmiyorum. Bir an önce burayı alarak kamulaştırsınlar ya da bizim yerimizi bize bıraksınlar ve biz işimizi yapalım" şeklinde konuştu.
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