Rus haberciye bıçaklı saldırı!

Eho Moskvı tarafından yapılan yazılı açıklamada, radyonun merkez binasına giren saldırganın, baş editör yardımcısı olan Tatiana Felgengauer, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından boğazından bıçaklandığı belirtildi

Saldırganın binadaki güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiği kaydedilirken, hayati tehlikesi bulunmayan Felgengauer’in hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının nedenine ilişkin detay verilmezken, Rus medyasına konuşan bazı kaynaklar, saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.