Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! Akılalmaz kaza...

Rusya'nın ülkenin batı sınırında 13 bin askerin katılımıyla gerçekleştirdiği Zapad 2017 tatbikatında akılalmaz bir kaza yaşandı. Bir helikopter park halindeki araçlara ateş açtı, olayda 1 sivil yaralandı.

Rus haber sitesi Fontanka tarafından yayınlanan görüntülerde, bir helikopterin boş bir arazide park halinde duran 3 araca doğru roket fırlattığı görülüyor.

Haberde, yaşanan olay sırasında araçların yanında bulunan sivil giyimli bir kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın 18 Eylül'de gerçekleştiği ifade edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, helikopterin ateşleme sisteminin yanlışlıkla hedefe kitlendiğini belirtti ancak olayda yaralanan olduğu iddialarını reddetti.

Interfax'a konuşan bir askeri yetkili ise, "İçerisinde insan bulunmayan bir kargo aracı, bir füzeyle vuruldu" ifadelerini kullandı.