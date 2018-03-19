Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Dünya Saati etkinliği, dünyanın dört bir yanındaki insanları belli bir gün ve saatte tüm elektrik tüketimini bir saat boyunca durdurmaya davet ediyor.
Rus kripto para madencileri, bu yıl 24 Mart’ta 20:30 - 21:30 saatleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Saati’ne bir saat boyunca tüm madencilik ekipmanlarını kapatacakları Kripto Saati isimli uygulamayla destek verecekler.
Uluslararası bir yatırımcı ağı olan CryptoLife’ın kurucusu Peter Dvoryankin tarafından başlatılan Kripto Saati, kripto para madencilerinin sistemlerini çevreye daha duyarlı halde kurgulamaları ve planlamaları yolunda atılan ilk adımlardan birisi olarak görülüyor.
Bitcoin ağı her yıl 50 terawatt/sa enerji kullanıyor. Uzmanlar, bu gidişle Bitcoin madenciliği için kullanılan elektrik enerjisinin, 2020 yılında tüm dünyanın elektrik tüketimine eş değer seviyeye ulaşacağı konusunda uyarıyor.
Soğuk iklimi nedeniyle doğal soğutma şartları sunan ve bu nedenle kripto para madencileri tarafından yoğun olarak tercih edilen İzlanda’da, madencilik için harcanan elektrik enerjisinin yıl sonunda ülkedeki tüm evlerin tükettiği miktarı aşacağı tahmin ediliyor.
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