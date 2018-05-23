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Büyük beden Rus model Yulya Rybakova, davetli olduğu bir etkinliğe, iki parçalı kırmızı bir elbiseyle katıldı. Kırmızı halıdan fotoğrafçılara poz vererek geçerken, dikkatsiz bir konuk Rybakova'nın uzun eteğine bastı ve bunu fark etmedi. Olup bitenin farkında olmadan yürümeye devam eden Rus model, kıyafetinin etek kısmının bir anda kayıp gitmesiyle şaşkına döndü.

O ilginç anlar objektiflere böyle yansıdı...