Rus ordusundan açıklama: Körfez'deki ABD donanmasında hareketlilik var

Rusya ordusundan yapılan açıklamada, Körfez'deki ABD donanmasına bağlı güçlerde hareketlilik olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun kimyasal saldırı olduğu iddia edilen bölgeden örnekler aldığı ancak herhangi zehirli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Suriye ve çevresindeki durumun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Rus askeri polisinin perşembe günü Duma'ya konuşlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin 'füze atmak yerine Rakka'nın yeniden inşasına odaklanmasının daha iyi olacağı' savunuldu.

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