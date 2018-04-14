Rus savaş uçakları İran hava sahasını kullanabilecek

AA'nın haberine göre, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.

Dalirian, Putin'in temsilcisinin Şemhani'yle yaptığı gizli görüşmede bu talebi ilettiğini belirtti.

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