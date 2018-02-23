2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni kadınlar serbest programda olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus sporcu Alina Zagitova altın madalyanın sahibi oldu.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. günündeki madalya müsabakaları, artistik buz pateni kadınlar serbest program kategorisiyle başladı.

Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan 15 yaşındaki Rus sporcu Zagitova, toplam 239,57 puanla ülkesinin oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandı. Bu başarısıyla Alina Zagitova, ABD'li Tara Lipinski'nin ardından kadınlar artistik buz pateninde şampiyonluğa ulaşan en genç sporcu oldu.

Zagitova gibi tarafsız yarışan Rus Evgenia Medvedeva 238,26 puanla gümüş, Kanadalı Kaetlyn Osmond ise 231,02 puanla bronz madalya elde etti.