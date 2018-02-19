Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Rus curlingci Aleksandr Krushelnitckii hakkında doping soruşturması başlatıldığını açıkladı.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, 23. Kış Olimpiyatları süresince Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde ofis açan CAS'ın dopingle mücadele dairesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) talebiyle soruşturma açtı. Rus sporcu Aleksandr Krushelnitckii hakkındaki prosedüre ilişkin şu aşamada başka bilgi paylaşılmayacağı belirtildi.

25 yaşındaki Krushelnitckii, partneri Anastasia Bryzgalova ile beraber curling branşı karışık çiftler kategorisinde bronz madalya almıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

Bu sebeple IOC, Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya'dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.